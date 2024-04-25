В американском штате Флорида на свет появился щенок с зеленым окрасом шерсти по причине проникновения в плаценту биливердина. Об этом в своем материале сообщает издание Newsweek.

Заводчики собак обратили внимание, что один из щенков их золотистого ретривера появился на свет с зеленым окрасом шерсти. По их словам, они занимаются разведением собак на протяжение 17 лет, но еще ни разу не сталкивались с рождением настолько необычного щенка.

По словам заводчицы, рождение щенка с зеленым окрасом шерсти стало возможным благодаря попаданию в плаценту желчного пигмента биливердина, окрасившего шерсть животного в зеленый цвет. Обычно в течение первых недель жизни у щенка отрастает новая шерсть привычного окраса. При этом данное явление не представляет опасности для здоровья собаки.

Щенка с зеленым окрасом шерсти назвали Шэмрок (в переводе с английского Клевер – ред.). Щенок уже нашел новых хозяев и вскоре отправится в новый дом.