Врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова рассказала, что лекарства, предназначенные для купирования боли и обезболивания, содержащие в своем составе кофеин могут спровоцировать возникновение хронической мигрени.

Так называемая лекарственно-индуцированная головная боль может развиваться в случае, если человек регулярно принимает обезболивающие препараты. Чаще всего такая патология возникает у людей, страдающих мигренью или головными болями перенапряжения.

«Сначала пациент принимает лекарство при первых признаках головной боли или для профилактики, а затем хронический прием препаратов становится стилем жизни», – рассказала специалист.

Шаповалова подчеркнула, что если человек в течение месяца выпивает порядка 10-15 таблеток обезболивающих препаратов, то в результате у него может возникнуть лекарственно-индуцированная головная боль. Невролог отметила, что после отмены препарата, боль такого рода, как правило проходит через некоторое время.