Екатерина Климова не пропустила главное мероприятие года в области российского кинематографа. Она появилась на красной дорожке 46 Московского международного кинофестиваля в роскошном наряде, заставив репортеров и фанатов в очередной раз восхищаться ее красотой.

Сильный ветер и непогода в Москве не заставили Екатерину Климову отказаться от появления на публике в изысканном платье с роскошным шитьем. Глубокое декольте подчеркнуло красоту актрисы, а кокетливые бантики на спине добавили образу легкости. Пронзительный холодный ветер не заставил актрису спрятать всю эту красоту. Она стойко, как и подобает артистке, выдержала невзгоды погоды, продолжая лучезарно улыбаться.

В беседе с 5-tv.ru Климова сообщила, что давно привыкла к капризам погоды. Она напомнила, что в кино зимние сцены часто снимают летом, и наоборот. Она подчеркнул, что Московский кинофестиваль – это всегда праздник, который она не в силах пропустить.