Существует несколько продуктов, которые рекомендуется обязательно ввести в свой рацион. Они помогут не только снабдить организм необходимыми витаминами и минералами, но и способствуют улучшению настроения.

Плоды киви содержат в себе огромное количество витамина С, который участвует в процессе производства нейротрансмиттеров и пептидных гормонов. Именно они активно влияют на ментальную активность организма и настроение.

Цельное молоко является важным источником кальция и витамина D для организма человека. Норвежские ученые провели исследование в котором доказали, что низкий уровень витамина D приводит человека к депрессивному состоянию.

Также следует в свой рацион обязательно включать морковь. Этот корнеплод богат бета-каротином, который также способствует улучшению настроения. Также бета-каротин содержится в тыкве, шпинате, дыне.

Ученые рекомендуют как можно чаще употреблять морепродукты, в которых содержаться витамины группы В. Специалисты уже давно выяснили, что дефицит витамина В12 приводит к возникновению депрессии. Поэтому следует как можно чаще употреблять продукты, богатые этим витамином, чтобы в организме было достаточно s-аденозилметионина, необходимого для обработки других химических веществ в мозге, влияющих на настроение. Витамин В12 можно получить при употреблению в пищу моллюсков, мидий, говядины, яиц и молока.