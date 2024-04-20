Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева рассказала подписчикам своего Телеграм-канала о пользе включения в свой рацион каш. В частности, специалист отметила, что для правильной работы кишечника стоит регулярно употреблять гречневую и овсяную каши. Ведь правильная работа кишечника обеспечивает не только нормализацию работы ЖКТ, но и отвечает за благоприятное состояние кожи, крепкий иммунитет и самочувствие в целом.

Как отметила специалист, очень важно регулярно употреблять гречневую кашу.

«Гречка это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих “трафик” в кишечнике», – уточнила гастроэнтеролог.

Что касается овсянки, то эта крупа помогает правильной работе кишечника, препятствует возникновению запоров. Однако специалист уточнила, что важно не переваривать овсянку. Кроме того, не стоит употреблять кашу быстрого приготовления, так как в ней содержится большое количество вредного для организма крахмала.

Кроме того, специалист подчеркнула о важности употребления кисломолочных продуктов, богатых пробиотиками. Именно они помогают расти «полезной микрофлоре» и поддерживать ее в тонусе.