Врачи предостерегают, что неправильное питание и малоподвижный образ жизни способен привести к закупорке сосудов и спровоцировать развитие диабета. Однако отказ от сладкого и десертов не является гарантом защиты от этих недугов.

Как рассказала эндокринолог Екатерина Янг, уберечь свои сосуды и обезопасить себя от сахарного диабета поможет правильное сбалансированное питание. В рационе человека не должно присутствовать большое количество простых углеводов.

По словам врача, сахарный диабет является причиной неправильной работы сердца, почек, сосудов. Кроме того, нарушается работа нервной системы. И одной из причин является богатый простыми углеводами рацион человека. Это не обязательно сахар и сладкое, изделия из белой муки, каши быстрого приготовления, белый рис, картофель в виде пюре – все это является быстроуглеводной пищей. Есть ее на постоянной основе, врачи крайне не рекомендуют.

Кроме того, малоподвижный образ жизни также вредит здоровью. Поэтому следует не только следить за своим питанием, но и включать в повседневную жизнь больше физической активности.