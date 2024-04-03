Исследователи из нидерландского Института психолингвистики, кажется, разобрались, почему рождаются левши.

В публикации NatComms говорится, что ученые давно выяснили: ведущая права рука контролирует левое полушарие мозга, ведущая левая – правое. У большинства лучше развито левое полушарие, поэтому они правши. Но у примерно каждого десятого – наоборот. Однако ученые не могли понять, почему полушария мозга асимметричны.

В Нидерландах полагают, что причина – в гене TUBB4B. Он контролирует белок, который формирует структуру клеток. У левшей этот ген мутировал. И эта мутация происходит на начальной стадии формирования мозга эмбриона. Нейробиолог К. Франкс, руководивший исследованиями, напомнил, что среди левшей вдвое чаще встречаются шизофреники и втрое чаще – аутисты.