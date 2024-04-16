Певица Наталья Подольская обладает безупречным чувством стиля. Даже когда она облачается в провокационные наряды, она не переходит допустимые границы. На днях фанаты оценили новый образ любимицы, которая порадовала их кадрами в соблазнительном «голом» платье.

Роскошное облегающее платье, подчеркивающее безупречную фигуру, Наталья выбрала для посещения церемонии награждения интернет-контенщиков. На церемонию Наталья прибыла одна, без супруга Владимира Преснякова. Прозрачное платье из изящного кружева певица дополнила босоножками на высокой шпильке. Легки макияж и роскошные рыжие волосы дополнили образ артистки.

Ранее певица написала в своем тг-канале, что обожает шопинг. Она уверена, что красивые и удобны вещи способны не только преобразить, подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Они наполняют женственностью, уверенностью. При этом певица предпочитает бренды отечественных дизайнеров.