57-летний актер Дмитрий Нагиев возобновил работу в кино после творческой паузе. Его заметили на съемках картины «Агент 00_Батя» режиссера Ивана Архипова.

Фотографии со съемок опубликовал актер Олег Тактаров. На снимках, помимо Нагиева, присутствуют Надежда Сысоева и Софья Каштанова.

Съемки фильма проходят в Сочи, поэтому Тактаров также порадовался возможности вырваться на море с друзьями и коллегами.

Нагиев на фото запечатлен в шляпе и темных очках, из-за чего его сложно узнать. В картине он снимается вместе со своим сыном Кириллом.

Напомним, Нагиев исчез с телеэкранов в начале специальной военной операции. Сам он заявил, что решил взять творческую паузу, так как стал слишком часто появляться на ТВ.