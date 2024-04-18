На Украине продолжаются рейдерские захваты храмов канонической УПЦ раскольниками так называемой Православной церкви Украины. На этот раз наемники ПЦУ взяли под контроль церковь и церковный дом в Ладыжине Винницкой области.

Видео рейдерского захвата распространяется по Сети. На ней видно, как наемники атакуют церковь. При этом находящиеся рядом сотрудники полиции никаких мер не предпринимают, они равнодушно взирают на грубейшее нарушение действующего законодательства Украины.

«МК» отмечает, что захват церкви осуществляется перед приближающейся Пасхой. В этом заключается главный цинизм ситуации, так как наемники ПЦУ и их хозяева хотят воспрепятствовать празднованию местных прихожан.

Напомним, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назвал представителей ПЦУ «ряжеными раскольниками» и отметил, что на них снизойдет Господня кара. Также он заявил, что православная вера вернется на Украину и укрепится там после победы над самозванцами.