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Над аэродромом в Джанкое прогремели мощные взрывы, сообщается о работе систем противовоздушной обороны. Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев в городе рассказал также о вспыхнувшем рядом с объектом пожаре.

Официальной информации о взрывах пока нет. Телеграм-канал Shot пишет, что было несколько громких хлопков с 3:40 по московскому времени.

Напомним, ВСУ продолжают атаки на города России, в том числе и на Крым. Власти Украины заявляют о намерении разрушить Крымский мост. Эксперты считают, что ВСУ могут задействовать до 40 ракет Storm Shadow британского производства, а также безэкипажные катера, чтобы подорвать опоры сооружения.

Подавляющее большинство ударов наносится Киевом по гражданским объектам.