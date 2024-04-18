На проходящей в Москве выставке-форуме «Россия» 18 апреля состоится показ документального фильма режиссёра Елены Демидовой «Феномен Этигелова. Загадка бурятского ламы», снятый по президентскому гранту еще в 2018 году. Организатором мероприятия выступает Республика Бурятия. Соответствующая информация была опубликована в разделе Афиша официального сайта Международной выставки-форума «Россия».

«Показ фильма о Хамбо Ламе Этигэлове в Музее кино ВДНХ будет первым без ушедшей от нас в январе 2024 года режиссёра Елены Демидовой», – указано в описании мероприятия.

Организаторы отмечают, что после окончания просмотра документального фильма о феномене Хамбо Ламы Этигэлова на вопросы зрителей ответят продюсер картины Нина Кочеляева и руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева. Во время работы над картиной именно Алла Намсараева консультировала создателей фильма.