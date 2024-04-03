На 39-м километре автомобильной дороги «Петербург – Псков» грузовик наехал на отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия самосвал завалился на бок, а конструкция силового ограждения трассы проткнула кабину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«В результате ДТП в Гатчинском районе Ленобласти 50-летний водитель самосвала скончался на месте происшествия», – следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД региона.

Опрокинувшийся в результате дорожно-транспортного происшествия самосвал заблокировал движение по одной из полос автомобильной дороги «Петербург – Псков». Судя по опубликованным фотографиям с места событий самосвал перевозил песок в своем кузове, который после опрокидывания рассыпался по дороге. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции, с целью выяснить все детали происшествия.