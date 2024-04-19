В городе Аниве, расположенном на юге Сахалина, в ветеринарную клинику уже третий год подряд приходит бездомный кот. Однажды ветеринары этой клиники спасли этому пушистику жизнь.

Три года назад специалисты ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных №2» проводили противоэпизодические мероприятия в ходе которых у обочины дороги обнаружили бездомного кота, который находился в очень плохом состоянии. По словам ветеринаров, животное было очень исхудавшим и потрепанным.

Ветврачи забрали кота на ветеринарную станцию, осмотрели его, провели антипаразитарную обработку, вакцинировали, вымыли, выходили и откормили. Когда кот окреп, то его отпустили погулять на улицу, но он ушел и не вернулся. Ветеринары, хоть и переживали за судьбу четырехлапого, но все же, смирились, что он привык жить самостоятельно.

Однако спустя год кот вернулся в ветклинику, где его снова накормили и подлечили. И вновь пушистик ушел «по-английски». Но нынешней весной кот вновь решил пройти «диспанцеризацию».

По словам ведущего врача станции по борьбе с болезнями животных Максима Шулико, такой случай в его практике является первым. Но вместе с коллегами он всегда рад видеть своего «постоянного клиента».