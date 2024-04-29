Героиней нового выпуска подкаста Марии Кондратович стала тюменская модель Яна Добровольская, победительница конкурса «Мисс Россия – 2016». Сейчас красавица из Тюмени осваивает профессию психолога. Яна рассказала, насколько участие в конкурсе помогло в ее дальнейшей жизни.

«Когда я шла на конкурс, я готовилась только к победе. Впала бы в какую-то ужасную депрессию, если бы этого не случилось», – рассказала обладательница титула Мисс Россия – 2016.

Добровольская также отметила, что хорошо поставленная речь является одним из залогом победы в конкурсе. Поэтому она усердно готовилась к конкурсу – училась грамотно и красиво говорить.

«На самом деле речь является ключевой всё-таки», – отметила Яна.

За месяц до финала она начала использовать автозагар, чтобы ее тело приобрело красивый смуглый оттенок. Но организаторам конкурса не понравилось, что из-за автозагара она и еще одна участница сильно выделялись на фоне остальных. Девушек заставили смыть автозагар при помощи скраба, но Яна отказалась.