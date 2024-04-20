20 апреля российская ПВО перехватила 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

По информации Минобороны РФ, больше всего дронов – 26, пытались атаковать Белгородскую область. Еще десять беспилотников летели на Брянщину.

В Белгородской области украинские террористы убили двух мирных жителей. Погибла женщина, которая не могла ходить из-за перелома шейки бедра, а также мужчина, который за ней ухаживал. Сын женщины спасся, в последний момент перед прилетом выбежав из дома.

Кроме того, восемь дронов сбили над Курской, два над Тульской и по одному – над Московской, Рязанской, Смоленской и Калужской областями.

В Калужской области дрон рухнул и взорвался рядом с электрической подстанцией, но оперативные службы мгновенно отреагировали и не допустили серьезных повреждений. В Брянской области после падения обломков дрона начался пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Ранее стало известно о мощном взрыве в Одессе, однако пока не сообщается, какой именно объект поразила баллистическая ракета.