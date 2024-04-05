Россияне не увидит в кинотеатрах и на онлайн-платформах новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Российское Министерство культуры озвучило причину.

Минкульт не только подтвердил, что новый фильм Гая Ричи не будут показывать в российских кинотеатрах, но и объяснил, почему. В ведомстве сообщили, что фильм не получил прокатное удостоверение ни для кинотеатров, ни для онлайн-площадок из-за ошибок в поданных документах.

В релизе Минкульта сообщается, что поданные документы не соответствовали пункту 18-а Правил выдачи прокатных удостоверений. Официальный отказ отправлен заявителю, поясняет ведомство.

«Министерство неджентльменских дел» ожидался в российском прокате с 25 апреля. Главная роль в новом фильме Ричи досталась Генри Кавиллу. Сюжет картины рассказывает о спецслужбе, которая была создана британцами в годы Второй мировой для борьбы с нацистами. Картина Гая Ричи впервые не получила прокатное удостоверение для демонстрации в российских кинотеатрах.