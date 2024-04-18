Краснодарский микрохирург Алексей Дикарев спас четырехлетнего мальчика, которого искусала собака. Животное практически откусило малышу половину лица. Доктору Дикареву удалось проделать уникальную операцию. Он пришил оторванные части лица ребенку. В России такая операция была сделана впервые. Однако вместо похвалы специалист получил увольнение из университета, в котором преподавал, передают РИА Новости.

23 марта четырехлетний мальчик из Черкесска был искусан собакой. Зверь оторвал ребенку нос, разорвал губы, разодрал щеки. Пока ехала скорая, родители пытались оказать помощь ребенку и собирали оторванные части лица в стеклянную банку.

«Травму мальчик получил в 16:25. И уже через час со мной связались коллеги из Владикавказа, попросили помочь», – рассказал доктор Алексей Дикарев.

Специалист добавил, что он решил рискнуть и сделать реплантацию, то есть вернуть оторванные части лица.

«Благодаря правильным действиям черкесских врачей ткани удалось сохранить», – подчеркнул микрохирург.

Как только мальчик был доставлен на Кубань, доктор Дикарев прооперировал ребенка. После круглосуточного наблюдения медиков, через неделю стало ясно, что операция прошла успешно – пришитые лоскуты кожи прижились.

«Ситуация с мальчиком резонансная — таких операций у нас в стране еще не было», – рассказал Дикарев.

Однако после проведенной операции вокруг персоны доктора Алексея Дикарева разгорелся скандал – КубГМУ внезапно расторг сотрудничество с врачом. По информации пресс-службы университета, специалист уволился по собственному желанию. Однако Дикарев об этом ничего не знает, так как сейчас находится в отпуске.

Журналисты РИА Новости сообщают, что, по всей вероятности, руководство вуза, где работал Дикарев, опасается возможных негативных последствий после проведения такой уникальной операции, поэтому и уволили специалиста. Ситуацию с увольнением хирурга взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.