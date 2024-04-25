Известный певец Стас Михайлов во время своего интервью с РИА Новости упомянул об Алле Пугачевой. По словам артиста, Алла Борисовна получила статус символа российской эстрады благодаря своим фанатам из России. Именно им она должна быть благодарна за свою популярность, так как они нарекли ее Примадонной.

«Отрицать заслуги её (Аллы Пугачевой – ред.) поклонников я не могу. Именно они превратили Аллу Пугачеву в знаменитость», — отметил Михайлов, добавив, что ему Пугачева не симпатична.

Напомним, что между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым разгорелся скандал. Причиной стало заявление певца об артистах, покинувших Россию. По его мнению, рано или поздно уехавшие из страны звезды все равно вернутся и попросят прощения. Алла Пугачева ответила на слова Михайлова достаточно резко, записав соответствующую видеозапись.