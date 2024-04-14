Герцогиня Меган Маркл во время матча по поло во Флориде приревновала своего супруга к одной из поклонниц. Темнокожая девушка хотела сфотографироваться с принцем Гарри, однако ревнивая жена попросила ее отойти в сторону, сообщил таблоид Daily Mail.

Читателям не понравилось такое поведение Меган Маркл. Они отметили, что не обязательно она должна всегда быть центром командных фото. Также некоторые возмутились, заявив, что герцогиня манипулирует вежливым отношением к ней других людей.

«Ей постоянно приходится проявлять себя, чтобы быть в центре внимания», – написала в комментариях одна из читательниц.

Ранее появилась информация о связи принца Гарри и рэпера P. Diddy, которого подозревают в интимных связях с несовершеннолетними девочками и торговле людьми. На одной из вечеринок, организованных исполнителем в 2007 году засветился и супруг Меган Маркл.