Во время разминирования российская инженерная машина выдержала пять прямых попаданий из ПТУРа в окрестностях Авдеевки и смогла своим ходом вернуться на позиции ВС РФ. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военный осведомитель».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская инженерная машина во время обезвреживания минного поля противника попала под обстрел со стороны ВСУ. Всего российская бронемашина выдержала пять прямых попаданий из ПТУРа. Также украинские боевики пытались уничтожить инженерную машину FPV-дронами и артиллерий.

Авторы Телеграм-канала отмечают, что водитель-механик инженерной машины получил сотрясение мозга в результате обстрела противника, однако смог выехать в безопасное место своим ходом, вернувшись на позиции ВС РФ.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 апреля ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по тыловым объектам ВСУ, расположенным в Днепропетровской и Одесской областях.