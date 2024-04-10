Комедия Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», которой в следующем году исполнится 60, не утрачивает популярности на просторах бывшего СССР. Однако из-за двух эпизодов в первой из трех новелл, из которых состоит фильм, он мог и не появиться на экране.

В моменте, где студент Шурик воспитывает сильно пьющего хулигана Федю, цензоры рассмотрели Фиделя Кастро. Однако создателям картины удалось все же убедить, что это не так.

Вторая сцена – это погоня за Шуриком, в ходе которого Федя пробегает сквозь пламя и становится черным. Их одежды на нем остается только набедренная повязка. Цензура после длительных сомнений пропустила этот эпизод, а вот в 21 веке он снова создал проблему.

В США и Европе называют сцену с «черным» Федей в набедренной повязке «мерзкой и подлой» по отношению к выходцам из Африки. Некоторые зрители даже составляют петиции, требуя заблокировать доступ к комедии в Сети. Также в комментариях многие пишут, что сегодня фильм не имел бы никаких шансов появиться на экранах на Западе из-за его «нетолерантности».