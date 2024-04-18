20-го апреля легендарному немецкому актеру Вихарду фон Рёллю должно было исполниться 87 лет. Однако артист не дожил до своего дня рожденья всего лишь три дня. Легенда немецкого кинематографа умер в хосписе. Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.

В послужном списке немецкого актера кино и телевидения насчитывается более восьмидесяти сериалов, художественных фильмов и телепроектов. В Германии Релля считали легендой, поскольку он был последним из оставшихся в живых актеров популярного немецкого ситкома «Климбим», вышедшего на экраны в далеких 1970-х годах, где он сыграл эксцентричного прусского дедушку.

Свой творческий путь Вихард фон Рёлль начала в мюнхенском театре. При этом легендарный немецкий актер пришел работать в театр Мюнхена на должность светотехника. Пронявшись любовью к актерской профессии Рёлль получил профессиональное образование и в конце 1960-х годов дебютировал на сцене театра и в кинематографе.