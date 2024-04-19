Кремль всегда предпочитал переговоры любым конфликтам и дракам, но в случае с украинским президентом Владимиром Зеленским диалог лишен смысла. Об этом в беседе с корреспондентами радиостанций «Спутник», «Комсомольская Правда» и «Говорит Москва» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и боевым действиям», – заявил Лавров.

По его словам, в настоящий момент руководство Российской Федерации убеждено в необходимости продолжать специальную военную операцию. При этом Москва готова в любой момент начать переговоры о разрешении конфликта, но вести диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским не имеет смысла.

Также Сергей Лавров отметил, что в случае начала переговорного процесса боевые действия со стороны Вооруженных сил Российской Федерации прекращены не будет, поскольку уже нет веры киевскому режиму.