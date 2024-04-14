Ведущая и блогер Ксения Бородина не захотела приглашать в свое новое шоу психолога Веронику Степанову. Она заявила, что не считает ее специалистом в данной сфере деятельности.

Гостьей программы Бородиной была Лина Дианова и выпуск понравился подписчикам. Но они попросили в следующий раз пригласить Веронику Степанову.

«Она не психолог, она клоун. Артистам цирка — цирк, профессиональным психологам всегда добро пожаловать», — возмущенно ответила Бородина.

Степанова не смогла не ответить на этот выпад. Она заявила, что готова поработать с Ксенией над ее обидой на коллегу и тезку Собчак, а также над анализом всех бывших мужчин блогера.

Напомним, Бородина, которая с 2004 по 2022 год вела шоу «Дом-2», сама имеет диплом психолога. При этом она руководит собственной программой помощи женщинам после сложного расставания.