Известная российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в социальной сети опубликовала поздравление с днем рождения своей матери, Аллы Пугачевой. Артистка выложила видеоролик, состоящий из ряда видеокадров, на которых она изображена вместе со своей знаменитой матерью в разные периоды их жизни.

В видеоролике есть отрывки из видеозаписи обычной жизни Примадонны с дочерью, а также кадры с их совместных выступлений. На видеозаписи Кристина обнимает и целует свою мать, проводит с ней время, смеется и поет вместе с ней.

«Камни будут с неба лететь – Алла будет петь… Крылья будут сзади гореть – Алла будет петь… Пули будут в душу лететь – Алла будет петь», – такие строчки прозвучали в видеоролике Кристины Орбакайте, посвященному юбилею Примадонны.

Это слова из композиции Кристины Орбакайте под названием «Алла будет петь», которую певица посвятила своей матери.

Кристина кратко подписала опубликованный видеоролик: «С днем рождения, мама!».