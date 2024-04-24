Летом прошлого года певица Слава и Любовь Успенская публично заявили о некачественных услугах, предоставляемых пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Однако после известия о смерти 35-летнего продюсера Петра Гаврилова звездное сообщество резко прекратило критиковать пластического хирурга. Об этом в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

В течение 11 дней после операции по уменьшению желудка в клинике Хайдарова «Ай Кью Пластик» скончался Петр Гаврилов. Резекцию желудка ему проводил хирург Илья Елагин. Звездный продюсер никому не сказал, чтоб собирается сделать операцию, поскольку родные и близкие были против. В результате беременная жена продюсера стала вдовой.

Гаврилову стало плохо через несколько дней после проведенной операции в клинике Хайдарова. Он обратился с жалобами на плохое самочувствие в клинику, где его провели повторное обследование и поставили диагноз «перитонит». Назначив лечение, пациента отпустили домой. Через несколько дней самочувствие Гаврилова резко ухудшилось, и он был госпитализирован в больницу РЖД, где он впал в кому. К сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось.

После смерти продюсера СК РФ возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы провели обыски в клинике Хайдарова и его доме на Рублевке. При этом адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина отметила, что у ее клиенты пока не готовы вернуться к обсуждению своих претензий к Хайдарову в публичной плоскости.