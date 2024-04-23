Внук эмигрировавшей из России Аллы Пугачевой Никита Пресняков принял решение окончательно обосноваться в Соединенных Штатах Америки. Ни Пресняков, ни его супруга Алена Краснова никогда не делали публичных заявлений о политике, но своим поведением дали понять, что возвращаться на родину они не планируют. Об этом в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

Подписчики Никиты Преснякова и его супруги Алены Красновой прокомментировали последние публикации знаменитостей в социальных сетях, сделав вывод о нежелании пары возвращаться в Россию. Сын некогда популярной в России певицы Кристины Орбакайте открыто поддерживает артистов-иноагентов в социальных сетях.

В комментариях пришли к выводу, что Никита Пресняков решил показать свое истинное лицо после того, как его мама и бабушка потеряли популярность в российском обществе. Хотя Никита Пресняков и пытается строить новую карьеру в США, основной доход его семьи приносит российский бизнес его супруги.