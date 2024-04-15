Российские знаменитости поздравили с 75-летием певицу Аллу Пугачеву. Одними из первых стали поэт-песенник Илья Резник и актер Станислав Садальский, записавшие видеообращение к Примадонне.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить. Нас не будет, но песни останутся жить», – прочитали они.

Ксения Собчак показала заранее анонсированный фильм о Пугачевой, в котором сняла как коллег певицы, так и ее многочисленных поклонников. Документальная лента вышла под названием «А знаешь, все еще будет»,

Заранее поздравил Примадонну актер Данила Козловский. 14 апреля он выступал во Франкфурте и не мог обойти стороной юбилей певицы. Он исполнил композицию «Любовь, похожая на сон».

«Она настоящая большая звезда и к ней надо так и относиться. Она украшает нашу страну и хорошо, что она родилась у нас, а мы имели удовольствие ее видеть и слышать», — заявила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Поздравления Примадонне опубликовали также Игорь Николаев, Лолита Милявская и другие звезды отечественной эстрады.