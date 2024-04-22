На Украине уже выстроилась огромная очередь за военной помощью от Соединенных Штатов, которые еще даже не успели ее полностью согласовать, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Также он обратил внимание не заявления Киева о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы являются лучшими в мире.

По мнению военкора, на Украине не просто так делают такие заявления.

«Подобные «заплачки» озвучиваются в СМИ со вполне определенными целями: «Дайте грошей!» Американскую финансовую помощь еще не согласовали сенат и Байден, а в Незалежной уже выстраиваются в очередь», — цитирует Коца портал News.ru.

О российских системах РЭБ ранее высказалась волонтер ВСУ Мария Берлинская. Она заявила, что многие натовские боевые системы, на которые возлагались большие надежды, не показали требуемой эффективности. Виной всему комплексы радиоэлектронной борьбы РФ, которые оказались лучшими в мире.