Американский IT-гигант, корпорация Google, представила платную версию своего популярного браузера Chrome с расширенным функционалом безопасности. Новая версия браузера доступна для корпоративных клиентов. Новость была опубликована на официальном портале браузера Google Chrome.

Новая версия популярного приложения для просмотра сайтов получила название Chrome Enterprise Premium. Разработчики обещают, что новая версия браузера получит повышенную защиту во время серфинга в сети Интернет. При этом будет доступна, как платная версия программы – Chrome Enterprise Premium, так и бесплатная – Chrome Enterprise Core.

Подписка на платную версию программы обойдется пользователям в 6 долларов в месяц (примерно 560 рублей). За данную сумму покупатель получит программу со встроенным анализатором зараженных сайтов, с защитой от кражи паролей и данных, а также с функцией фильтрации URL-адресов.