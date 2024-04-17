Известный юморист, ведущий и шоумен Иван Ургант 16 апреля отмечает свой день рождения. В этом году шоумену исполнилось 46 лет. С праздником его поздравили родные, друзья, коллеги и поклонники.

Вот уже как два года Иван Ургант не появлялся на российском телевидении после своих скандальных высказываний. Однако все чаще появляется информация о скором возвращении телеведущего на «Первый канал».

Во время съемок Высшей Лиги КВН гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст позвонил Ивану Урганту по телефону. Об этом стало известно со слов зрителей. По их словам, во время разговора с Эрнстом Иван был в хорошем настроении, шутил и даже развеселил всю аудиторию.

Как рассказал участник команды КВН «Бывшие» Константин Беглецов, Урганта во время эфира сначала поздравил Хрусталев, а затем ему прямо в эфире позвонил Эрнст.