Написавший такие хиты для певицы Аллы Пугачевой, как «Маэстро», «Миллион алых роз» и «Старинные часы» композитор Раймонд Паулс признался, что отказался встречаться певицей отсутствием интереса вспоминать прошлое. Об этом народный артист СССР заявил в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и Факты».

«С Аллой у нас давно все в прошлом. … Нам и поговорить с ней будет не о чем. Я занят не прошлым, а будущим», – заявил композитор.

По его словам, с Аллой Пугачевой его больше не связывает ни общее творчество, ни дружеские связи, как это было в прошлом. При этом он не любит вспоминать прошлое, поскольку предпочитает сосредотачиваться на работе в настоящем.

87-летний советский и латвийский композитор отметил, что сейчас занят обучением молодых талантов и написанием новых мелодий для своих концертов. Больше всего радости Паулсу приносят успехи его молодых подопечных на их творческом пути, ведь молодые музыканты практически ничего не умеет в отличие от времен Советского Союза, когда молодежь обучали намного лучше.