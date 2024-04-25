Поколения россиян выросли на КВН и даже без взгляда на экран телевизора узнавали о начале игры по легендарному голосу Александра Маслякова. Заменить его никому не по силам, считает звезда «Уездного города» Сергей Писаренко.

В беседе с NEWS.ru комик подчеркнул, что воспитанным на голосе Маслякова будет трудно воспринять нового ведущего, перестроиться. КВН четко ассоциировался с Масляковым и его голосом. Опыт с новым ведущим в КВН уже был. Но даже родной сын с той же фамилией не смог заменить отца.

Писаренко признался, что для него очень важно, кого сделают новым ведущим КВН. «Масляков-старший прочно вошел в подсознание россиян, обладая неповторимой магией», сказал КВНщик.

В 2022 году после ковида у 82-летнего Александра Маслякова обнаружили в легких опухоль, которую невозможно оперировать. Ведущий проходит лечение, но назвать его слишком эффективным нельзя. Для временной замены вести КВН пока пригласили Дмитрия Хрусталева, сообщил Масляков-младший.