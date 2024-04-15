Актер Никита Колоривый активно поддерживает СВО. Он неоднократно рассказывал о знакомых бойцах спецоперации. Однако поддержать участников спецоперации звезда «Слово пацана» не торопится. А на днях он признался, что его отчим служит в рядах ВСУ.

В интервью для FAMETIME TV Кологривый рассказал, что большую часть детства прожил на Украине. Он вспомнил, как за отвратительное поведение его выгнали из единственной русской школы. Его мать до сих пор живет на Украине. А ее муж и отчим Никиты, как оказалось, служит в рядах Вооруженных сил Украины. После такого признания Кологривый почему-то с улыбкой признался, что «оказался между двух огней».

За поддержку спецоперации и российской армии Кологривого внесли в список так называемых «врагов Украины», который размещен на сайте «Миротворец». О том, общается ли актер с матерью и своим отчимом, неизвестно. Родной отец Кологривого живет в Новосибирске, где не так давно актер учинил пьяный дебош в ресторане.