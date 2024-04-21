Российский певец Филипп Киркоров рассказал в своем недавнем интервью для НТВ, как певица Ани Лорак подверглась травле со стороны украинских националистов. По словам артиста, он поддерживал Каролину (настоящее имя певицы – ред.) в этот непростой для нее период. Киркоров подчеркнул, что Ани Лорак для него является отличным другом и назвал ее великолепной артисткой.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала», – заявил Киркоров.

Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак родилась на Украине, в городе Кицмань, Черновицкая область. В 2008 году певица завоевала второе место на конкурсе Евровидение, представляя Украину. С 2017 года Ани Лорак начала активно выступать в России. После начала СВО на Украине, певица не стала уезжать из страны, а продолжила работать в РФ.

В феврале стало известно, что Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.