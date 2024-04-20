Культовый аттракцион американских парков развлечений Disneyland под названием Space Mountain вдохновил киностудию Disney на создание художественного фильма. Об этом в своем материале сообщает портал Deadline.

Сценарий для будущего фильма должны написать Джош Эпплбаум (был сопродюсером и сценаристом фильма «Миссия невыполнима – Протокол Призрак») и Андре Немец (ранее работал над созданием популярного сериала «Ковбой Бибоп»). Пока никаких деталей сюжета будущего фильма, вдохновленного аттракционом из парка развлечений Disneyland, не разглашается.

Также над созданием нового фильма будут работать Джоби Харолд, Джонатан Эйрих, Райан Халприн и Тони Таннел. Дата премьеры новинки пока не разглашается.

Напомним, что аттракцион Space Mountain впервые появился в парке развлечений Disneyland во Флориде в далеком 1975 года. При этом на открытии очередного аттракциона в городе Аннахейм присутствовали американские астронавты. Аттракцион представляет собой подобие американских горок в полностью закрытом помещении.