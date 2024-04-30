Американская звезда реалити-шоу, ведущая и модель Ким Кардашьян удивила поклонников своим дерзким выходом. Многие даже перепутали бывшую супругу рэпера Канье Уэста с его нынешней женой Бьянкой Цензори. Уж больно образ Ким напоминал выходы нынешней возлюбленной рэпера. Снимки Кардашьян разместило издание Daily Mail.

Знаменитость предпочла надеть черные колготки, а в качестве верха выбрала нечто, напоминающее фартук, с оголенной спиной. Ким перекрасила волосы в платиновый блонд. Таким образом, она очень сильно напомнила нынешнюю супругу своего бывшего мужа.

Многие поклонники пришли в недоумение, почему Кардашьян решила скопировать стиль Цензори. Ведь ранее стало известно, что Ким запрещает Канье Уэсту, чтобы в компании их детей Бьянка находилась в ее фирменных образах. Несмотря на все противоречия Ким и Бьянка нормально общаются друг с другом. Очевидцам удалось сфотографировать знаменитостей вместе сидящими во время премьеры студийного альбома Канье Уэста Vultures.