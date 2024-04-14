Американская звезда реалити-шоу, фотомодель и актриса Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников своим последними снимками. 43-летняя знаменитость опубликовала фотографии со своего отдыха на море.

Ким предстала на фото в черном микро-бикини, лиф которого едва прикрывал пышную грудь знаменитости. Модель откинула влажные волосы назад и, прищурив глаза, устремила взгляд в камеру. На шее у знаменитости была надета цепочка с массивным крестом. А линию талии селебрити подчеркнула декоративным поясом из золотистых цепей с подвесками.

Многие поклонники выразили свое восхищение внешностью звезды. Комментаторы отметили, что Ким выглядит просто безупречно. Но были и негативные комментарии, однако они касались не данного снимка, а видеоролика, опубликованного в аккаунте TikTok косметического бренда Skin, принадлежащего Кардашьян. Тогда на знаменитость посыпалась масса критики из-за использования фильтров на видеозаписи.