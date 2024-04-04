Глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк подтвердил гибель боевиков 128 бригады ВСУ в Запорожской области. Напомним, данный эпизод произошел 5 месяцев назад.

Тогда в одном из полевых штабов, в качестве которого использовался частный дом, офицеры ВСУ выстроили личный состав для награждения. Практически сразу прилетела российская ракета «Искандер», уничтожившая практически все подразделение.

«В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Туда в дальнейшем и прилетела ракета», — заявил Витюк.

Он отметил, что телефоны военнослужащих были взломаны. Также не исключено, что использовались фишинговые технологии, которые позволили перехватить управление аккаунтами.

Все пять месяцев киевский режим тщательно замалчивал информацию о гибели военнослужащих. Мало того, до сих пор неизвестно, сколько боевиков погибло в результате удара. В самой бригаде сообщают о 19 военных, в Верховной раде говорили о 28, а глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что жертв было не менее пятидесяти.