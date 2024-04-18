Если человек садится на диету, то он начинает вводить в свой рацион как можно больше овощей и фруктов. Но, как оказалось, с фруктами стоит быть осторожнее, если вы хотите сбросить лишний вес. Не все сладкие плоды способствуют снижению веса.

Врач-диетолог калининградской клиники Марина Степаненко рассказала, что в любых фруктах содержится фруктоза, которая не оказывает влияния на похудение, а совсем наоборот – помогает в наборе веса. Поэтому специалист рекомендует выбирать фрукты с низким содержанием фруктозы. Это могут быть зеленые яблоки, груши, ягоды. Также можно есть цитрусовые, так как в них содержится низкое количество фруктозы.

Также специалист порекомендовала съедать за один прием приищи только один фрукт. Тогда полученные углеводы будут уходить на расход энергии, а не откладываться в форме жира.

А вот персики, бананы, манго, виноград и хурму стоит исключить из рациона, если человек решил похудеть. В этих продуктах много углеводов и фруктозы, что не способствует снижению веса.