Военный корреспондент издания «Известия» Семен Еремин, выполняя профессиональные обязанности, погиб в зоне проведения специальной военной операции 19 апреля. Незадолго до своей гибели журналист выходил в эфир со своим репортажем из горячей точки.

В своем последнем репортаже военный корреспондент показал работу российских военнослужащих на полигоне – бойцы обучались сбивать беспилотные летательные аппараты.

Семен Еремин погиб во время съемок репортажа – попал под удар вражеского FPV-дрона. Журналист получил серьезные ранения, в результате которых скончался.

Еремин работал в зоне СВО с самого начала – февраля 2022 года. Одним из первых он снял репортаж из Волновахи в марте 2022 года. Тогда бойцы ВС России сняли украинский флаг на въезде в населенный пункт. Также военкор сделал самые первые репортажи о российских «Ланцетах» и «Солнцепеках».

У Семена Еремина осталось две дочери. Рисунок старшей Семен перевел на свое предплечье, а младшей дочке всего два месяца. Семен Еремину было 42 года.