Исследователи выяснили дату прибытия крыс в Штаты

Рыжие крысы (те же пасюки или серые крысы) – безоговорочные победители реальных крысиных бегов. Новые исследования показывают, что они высадились с кораблей, прибывающих в Северную Америку намного раньше, чем считалось ранее, и вытеснили всех соперников-грызунов. Для нескольких поколений американцев эти инвазивные грызуны стали настолько привычными, что их стали называть уличными или канализационными крысами. Источник: Associated Press.

Этим животным не потребовалось много времени, чтобы изгнать из американских поселений черных крыс, которые, вероятно, прибыли вместе с Колумбом и долгое время процветали в колониальных городах.

Впервые появившись на континенте около 1740 года, рыжие крысы отбили североамериканское Восточное побережье у черных крыс «всего за несколько десятилетий», заявил Майкл Бакли, один из авторов исследования, опубликованного в среду (3 апреля) в Science Advances.

Рыжие крысы крупнее и агрессивнее черных крыс, и они предпочитают держаться ближе к человеческой популяции, отметил Мэтью Фрай, исследователь и общественный педагог из «Программы интегрированной борьбы с вредителями штата Нью-Йорк» в Корнеллском университете.

«Благодаря новому исследованию мы теперь знаем более точное время, когда они прибыли, а также то, чем занимались эти грызуны, когда приплыли в Америке», – сообщил Фрай, в рассматриваемом исследовании не участвовавший. «Имея такую ​​картину развития популяции крыс, мы можем лучше понять, что они делают и, возможно, как можно будет их контролировать».

Назойливые голохвостые проныры

Ни одна из разновидностей крыс не является аборигенной для Северной Америки, говорит Майкл Бакли, ученый из британского Манчестерского университета. Раньше предполагалось, что пасюки появились в Новом Свете примерно в 1776 году. Описываемое исследование отодвигает эту дату более чем на 35 лет назад.

Бакли и его коллеги проанализировали кости грызунов, ранее обнаруженных археологами. Эти останки найдены в 32 поселениях на востоке Северной Америки и в Мексиканском заливе, датируемых периодом с основания в штате Вирджиния первого британского поселения Джеймстаун в 1607 году до начала 1900-х. Другие образцы были взяты с семи затонувших кораблей, датируемых примерно 1550-1770 годами.

Проанализированные данные свидетельствуют о том, что судоходные сети через Атлантический океан «по сути были крысиными супермагистралями», причем рыжие крысы первым делом обосновались в прибрежных портах, сообщает Райан Кеннеди, автор исследования, проеденного Университетом Индианы, также исследовавшим останки этих грызунов на археологических объектах.

Ученые предполагают, что одна из вероятных причин доминирования этих инвазивных грызунов заключается в том, что они ели пищу, которую в противном случае могли потреблять черные крысы, что, очевидно, привело к снижению воспроизводства в популяции черных крыс. Сохранившиеся исторические анекдоты подтверждают это открытие, описывая почти полное исчезновение черных крыс в американских городах к 1830-м годам.

Неустранимая крысиная проблема

Сегодня в городах Северной Америки существуют оба типа крыс, хотя рыжие более распространены. Некоторые городские центры особенно страдают от засилья грызунов. Нью-Йорк, например, в 2023-м нанял «крысиного царя» для решения все возрастающей проблемы.

Снующие тут и там «американские» крысы способны переносить болезни. Известно, что эти существа являются переносчиками бактериального заболевания, называемого лептоспирозом, вызываемого бактериями из мочи инфицированных грызунов. Также они могут способствовать распространению мышиного тифа и микробов пищевого происхождения, таких как сальмонелла.

По словам экспертов, знание того, какой именно вид крыс возглавляет всю городскую популяцию этих животных, помогает муниципалитетам контролировать вредителей, пусть даже иногда это кажется неверным.

Например, рыжие крысы любят тусоваться на уровне земле или держаться недалеко от этой поверхности, т.е. не на деревьях или других высоких местах, предпочтительных для черных крыс.

Оба вида крыс всеядны, но пасюки особенно любят продукты животного происхождения. «Поэтому сокращение содержания таких отходов в мусорных контейнерах обеспечивает наибольшие шансы на снижение ценности городской среды обитания для крысиной популяции», – подчеркнул Майкл Бакли.

Мэтью Фрай, в свою очередь, подтвердил, что усилия по сокращению имеющихся пищевых отходов очень помогают.

«Доступность еды – причина № 1 присутствия рыжих крыс», – сообщил он. «Любые усилия по предотвращению доступа грызунов к источникам пищи однозначно являются эффективной мерой».