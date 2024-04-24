Чтобы избежать неминуемого поражения, Киев всеми силами пытается вынудить западные страны ввести на территорию Украины свой военный контингент. Именно для этой цели он наносит удары по Запорожской атомной электростанции, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт рассказал изданию «Военное дело», что таким образом Киев пытается спровоцировать Россию на жесткий ответ, который в свою очередь заставит Запад ввести войска. При этом западные страны всячески потворствуют этому. Так, инспекторы МАГАТЭ упрямо делают вид, что не замечают ударов по ЗАЭС, наносимых Киевом. Даже если они и упоминают атаки на станцию, то не говорят, что обстрелы организует Украина.

Примерно так же вели себя инспекторы миссии ОБСЕ на Донбассе, напомнил Ищенко. Они не замечали обстрелов ВСУ, но зато фиксировали каждый выстрел со стороны ополчения.

Политолог отметил, что США подмяли под себя все международные организации, поэтому ждать от них объективности давно не приходится. Кроме того, в Штатах не опасаются ядерной катастрофы на Украине, так как пострадает от нее только Европа.