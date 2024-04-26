Недорогое и компактное устройство для обнаружения беспилотных летательных аппаратов разработали в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М. Д. Миллионщикова.

Специалисты отмечают, что прибор «находит» дроны в радиусе двух километров. Создан он специально для бойцов в зоне СВО, в настоящий момент начинаются испытания.

Детекторы превосходят западные образцы по удобству эксплуатации и эффективности. Они легко закрепляются на одежде и, в отличие от иностранных моделей, обходящихся в 150 тысяч рублей, не требуют носить с собой также зарядное устройство и антенну.

По словам разработчиков, уже появились заказчики, готовые приобрести устройства, так как по соотношению цены, удобства и эффективности равным им на рынке нет.