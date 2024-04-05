В Театре сатиры после смерти Александра Ширвиндта возник скандал, связанный со спектаклем «Где мы?».

«Московский комсомолец» пишет, что руководство театра приняло решение отменить постановку, назвав этот шаг последней волей знаменитого артиста. Однако актер Александр Олешко, который играл в этом спектакле вместе с Ширвиндтом, не поддержал эту инициативу.

Он внес предложение продолжить играть спектакль, превратив его в вечер памяти умершего актера. Но в руководстве объявили, что у них совсем другие планы на данное мероприятие.

«Во всяком случае небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол», — высказали своем мнение авторы публикации.

Кроме того, многие артисты театра узнали о готовящемся вечере памяти Ширвиндта на сайте учреждения. Их руководители даже не удосужились уведомить лично.