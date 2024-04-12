Инстаграм* (*соцсеть, принадлежащая запрещенной в РФ за экстремизм компании Meta) предупредила несовершеннолетних о новой функции. По умолчанию в их профилях будет активироваться функция «защита от наготы».

Новая функция предполагает, что в личных сообщениях все фрагменты обнаженного тела будут размываться. Совершеннолетние пользователи смогут активировать «защиту от наготы» самостоятельно.

Работать функция будет так. Сначала пользователь при получении интимного снимка увидит размытый кадр. Он сможет решить, просматривать четкую версию или нет. Он также сможет заблокировать отправителя снимка или пожаловаться на него. Отправитель интимного снимка получит предупреждение, что получатель может сделать скриншот или переслать пикантное фото третьему лицу.

Новая функция вводятся для защиты от сексуального вымогательства, а также для того, что усложнить педофилам и мошенникам процесс поиска жертв. Тестировать «защиту от наготы» начнут в ближайшее время.