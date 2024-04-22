Известная блогер и ведущая Ида Галич вспомнила о своем голодном детстве. В своем Телеграм-канале знаменитость написала пост, в котором рассказала, как в 90-е годы ее родителям не хватало денег, чтобы купит хлеб и сливочное масло.

По словам Галич, тяжелые времена ее семья, как и многие жители нашей страны, испытывала в 90-е годы. Она рассказала, что в этот период ее отец учился в военной академии в Санкт-Петербурге. Ида вспомнила, как друг отца прислал ему с Дальнего Востока посылку с красной икрой. Так как денег у семьи на хлеб и масло не было, то мать положила ее отцу на работу банку икры и ложку в качестве обеда.

«Папа рассказывал, что все вокруг думали: «Вот эти Галичи зажиточные — икру ложкой едят», — написала блогер.

Ранее сообщалось, что Ида Галич опубликовала фотографии со своего отдыха в Дубае. Знаменитость позировала на балконе на фоне солнечного заката в черном платье, усыпанном камнями с глубоким вырезом на спине и зоне декольте.