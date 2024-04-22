Известная телеведущая и блогер Ида Галич сфотографировалась в элегантном образе на фоне заката в Дубае. Звезда позировала на фоне моря на балконе своего гостиничного номера. Снимок знаменитость опубликовала в своем Телеграм-канале.

33-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном вечернем платье макси длины с глубоким вырезом декольте и обнаженной спиной. Платье было усеяно тысячами мерцающих камней. Этот наряд великолепно подчеркнул стройную фигуру ведущей. Ида Галич решила дополнить образ серьгами-кафами с бриллиантами. Волосы знаменитость собрала в высокую пышную прическу с выпущенными прядями у лица.

Макияж Ида сделала также в вечернем силе. Акцентировав внимание на губах при помощи блеска, блогер не забыла сделать свои глаза более выразительными с помощью черных стрелок и пышных ресниц.

Ранее Ида Галич опубликовала в соцсетях фотографии в купальники с отдыха в Дубае. Знаменитость позировала перед камерой в черном бикини возле бассейна.