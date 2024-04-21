Хакерская группировка GhostR сообщила, что завладела данными из World-Check. Это ключевая база данных, что используют банки и другие финансовые учреждения с целью выявления лиц, имеющих повышенный риск и потенциальных террористов. В случае, если информация об утечке этих данных окажется правдивой, то для лиц, включенных в эту базу могут быть серьезные последствия.

World-Check поддерживается Лондонской фондовой биржей и содержит в себе информацию миллионов людей, среди которых есть подозреваемые в финансовых нарушениях, возможные участники преступных группировок и даже потенциальные террористы.

По утверждению хакеров, они смогли проникнуть в World-Check через стороннюю фирму, у которой был доступ в систему. По имеющимся данным, вероятно похищенная информация представляет собой список имен, паспортных данных, номеров социального страхования и даже криптовалютных счетов. В этой базе данных присутствует информация о лицах, являющихся действующими или бывшими государственными служащими.